В условиях дефицита: как сделать маску в домашних условиях

Самый востребованный товар в условиях распространения коронавирусной инфекции - это, пожалуй, медицинские маски. Но купить их сейчас в аптеках практически невозможно. Зато маску можно сделать самостоятельно в домашних условиях.

По мнению врачей, лучшим материалом для изготовления станет марля, сложенная в несколько слоев.

«Подходят хлопчатобумажные ткани, лучше всего марля, три-пять слоев», - цитирует РИА Новости хирурга, маммолога-онколога НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава РФ Наталью Германович.

Марлевую маску нужно шить так, чтобы она плотно прилегала к лицу. Ее нужно стирать с порошком и кипячением воды. Главные плюсы марлевой маски: хорошо пропускает воздух и может использоваться повторно.

«Стирать в обычном порошке, лучше с кипячением, а затем прогладить»,- объясняет завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова.

Менять такие маски нужно так же часто, как и одноразовые - каждые два часа или при увлажнении.