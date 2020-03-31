Шесть новых случаев заражения COVID-19 выявили в Бурятии

В Бурятии число зараженных коронавирусом увеличилось до 19 человек. За сутки выявлено шесть новых случаев. Об этом сообщили в оперштабе.

«Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования», - говорится в сообщении.

Уже определен круг контактных лиц - 821 человек. Все они уже лабораторно обследованы. Шестеро из них подозреваются в заражении коронавирусом. Их анализы были направлены в Новосибирск.

Всего в России COVID-19 заражены 1836 человек. Ряд регионов страны уже перешёл на режим самоизоляции. Он предполагает нахождение дома, независимо от возраста.