Госдума определила порядок уплаты налога на проценты по вкладам

Уточненный порядок уплаты налога на проценты по вкладам более одного миллиона рублей уточнили в Госдуме. Поправки в Налоговый кодекс были опубликованы накануне в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое число налогового периода, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей», - следует из документа.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

Напомним, президент России Владимир Путин 25 марта выступил с телевизионным обращением к гражданам нашей страны. Он предложил установить налог в размере 13% для тех, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций превышает миллион рублей.