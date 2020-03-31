«Преодолеть вместе»: как российские военные проводят дезинфекцию в Клузоне

В Италии зафиксирован рекордно низкий для страны показатель новых случаев инфицирования коронавирусом. На Апеннинах сейчас работают российские военные медики и вирусологи. В городах их встречают аплодисментами и искренне благодарят за помощь.

На этот раз наша спецтехника отправилась в коммуну Клузоне, где расположен пансионат для пожилых людей, в котором произошла вспышка заболевания.

«Можно сказать, что с начала марта и до сегодняшнего дня уже погибло больше 45 человек. Возраст людей - от 70 до 85 лет. В основном были заражены люди, у которых были дыхательные проблемы, хронические заболевания, но и молодым тоже досталось. Были случаи, когда мы больных отправили на проверочный тест и терапию, но эти люди, к сожалению, не вернулись. Так что большую часть людей мы держим здесь», - говорит заведующая медицинским персоналом Екатерина Кришталева, приехавшая в Италию из Белоруссии.

Пансионату нужна полная дезинфекция. Чтобы остановить распространение болезни, здесь приняты особые меры. Учреждение находится на карантине.

Российские специалисты по биологической защите работают в специальных костюмах, которые исключают попадание болезнетворных микробов. Проводится полная обработка всего здания. На это уходит несколько часов.

«Это очень важно для Италии, потому что мы находимся сейчас в состоянии чрезвычайной ситуации. Помощь русских военных Италии просто необходима. И вместе мы сможем все преодолеть», - уверена сотрудник медицинского учреждения Роза Баттипайя.

Помимо внутренних помещений пансионата обработка необходима и снаружи: это территория комплекса и дороги вокруг. Нашим военным предстоит помочь итальянским врачам и медсестрам в 65 таких учреждениях по всей провинции Ломбардия, там, где эпидемия забрала больше всего человеческих жизней.