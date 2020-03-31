В Красноярске еще у пяти человек подозревают коронавирус

Еще у пяти жителей Красноярска подозревают заражение коронавирусной инфекцией. Всего с подозрением на COVID-19 в городе - 12 пациентов. Об этом сообщили в оперштабе.

Коронавирус уже подтвержден у 11 человек. Вылечились трое.

За последние сутки под наблюдение врачей попали 962 жителя Красноярска. Всего медики следят за состоянием здоровья 10210 человек.

В России всего зарегистрировано 1836 случаев заражения COVID-19. Ряд регионов страны уже перешел на режим самоизоляции. Он предполагает нахождение дома, независимо от возраста. Выходить на улицу можно только в исключительных случаях: на работу, если она не удаленная, в ближайшие магазин, аптеку, поликлинику, а также чтобы выбросить мусор и погулять с домашним животным на расстоянии не более 100 метров от дома.