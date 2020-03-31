Россия и Турция провели совместную проверку постов в Заевфратье

Военные из России и Турции осуществили совместную постовую проверку в сирийском Заевфратье на трассе М4, которая связывает Алеппо с самой отдаленной провинцией Хасеке.

В проверке от каждой страны участвовали по два бронеавтомобиля. Машины проехали больше 60 километров за час и десять минут. Проблем выявлено не было. Стороны не имеют никаких претензий друг к другу. Об этом сообщил представитель российской военной полиции Александр Жуков.

Центральной целью совместного мероприятия являлось наблюдение за развитием обстановки и проверка следования государств договоренностям в рамках режима прекращения огня. Помимо этого, была проверена свобода передвижения по территории трассы, относящейся к заевфратскому участку.

Ранее российская сторона зафиксировала на трассе проезд внедорожников подозрительного вида, в вывешенными белыми флагами. Во время проверки машины встречены не были.

Россия и Турция реализуют сотрудничество не только в вопросах безопасности, но также и в контексте гуманитарных мероприятий. В данном случае это проявилось в способствовании налаживанию поставок воды на территории за счет участия в переговорах с боевиками.

Водоносная станция, обеспечивающая ресурсами значительное число сирийских поселений в Заевфратье, находится во владениях террористов, которые отключают снабжение, требуя обменять воду на электричество, от которого они отрезаны.

Разрешение данного проблемного вопроса особенно важно в контексте последних событий. Безопасность во время коронавируса необходимо поддерживать, в частности, за счет гигиены, которая требует доступа к постоянному водоснабжению. Как отметил представитель военной полиции ВСРФ, Турция должна быть крайне озабочена этой проблемой и предпринять все необходимые меры.

Совместная проверка осуществлялась по предварительным договоренностям президентов двух стран, заключенным 22 октября прошлого года в рамках сочинского меморандума по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В данном районе планируется дальнейшее проведение совместных мероприятий.