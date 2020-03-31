Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия и Турция провели совместную проверку постов в Заевфратье

Анна Берестовая
06:34 31.03.2020
Проверка была предварительно запланирована в рамках меморандума о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военные из России и Турции осуществили совместную постовую проверку в сирийском Заевфратье на трассе М4, которая связывает Алеппо с самой отдаленной провинцией Хасеке.

В проверке от каждой страны участвовали по два бронеавтомобиля. Машины проехали больше 60 километров за час и десять минут. Проблем выявлено не было. Стороны не имеют никаких претензий друг к другу. Об этом сообщил представитель российской военной полиции Александр Жуков.

Центральной целью совместного мероприятия являлось наблюдение за развитием обстановки и проверка следования государств договоренностям в рамках режима прекращения огня. Помимо этого, была проверена свобода передвижения по территории трассы, относящейся к  заевфратскому участку.

Ранее российская сторона зафиксировала на трассе проезд внедорожников подозрительного вида, в вывешенными белыми флагами. Во время проверки машины встречены не были.

Россия и Турция реализуют сотрудничество не только в вопросах безопасности, но также и в контексте гуманитарных мероприятий. В данном случае это проявилось в способствовании налаживанию поставок воды на территории за счет участия в переговорах с боевиками.

Водоносная станция, обеспечивающая ресурсами значительное число сирийских поселений в Заевфратье, находится во владениях террористов, которые отключают снабжение, требуя обменять воду на электричество, от которого они отрезаны.

Разрешение данного проблемного вопроса особенно важно в контексте последних событий. Безопасность во время коронавируса необходимо поддерживать, в частности, за счет гигиены, которая требует доступа к постоянному водоснабжению. Как отметил представитель военной полиции ВСРФ, Турция должна быть крайне озабочена этой проблемой и предпринять все необходимые меры.

Совместная проверка осуществлялась по предварительным договоренностям президентов двух стран, заключенным 22 октября прошлого года в рамках сочинского меморандума по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В данном районе планируется дальнейшее проведение совместных мероприятий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.03.2020, 12:32
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Дата31.03.2020, 06:00
Легендарные Т-34 после реставрации: кадры прибытия исторических танков в Алабино
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата30.03.2020, 08:42
«Ростех»: танк Т-90М «Прорыв» начнут поставлять в войска в этом году
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:40 В стране и мире
В условиях дефицита: как сделать маску в домашних условиях
07:29 В стране и мире
Шесть новых случаев заражения COVID-19 выявили в Бурятии
07:25 В стране и мире
Госдума определила порядок уплаты налога на проценты по вкладам
06:48 В стране и мире
Видео
«Преодолеть вместе»: как российские военные проводят дезинфекцию в Клузоне
06:34 В стране и мире
Видео
Россия и Турция провели совместную проверку постов в Заевфратье
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Скотный двор: опустевший из-за коронавируса город в Уэльсе захватили козлы
Видео
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными
«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева
Видео
«Берегите себя»: москвичей призывают не выходить из дома через громкоговорители
Российский космонавт показал с орбиты «растворившуюся» Луну
Видео
В Индии полицейские в масках коронавируса призвали жителей остаться дома
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.