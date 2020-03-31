В России иностранцам продлят визы на 90 дней из-за пандемии

В связи с распространением коронавируса иностранным гражданам, находящимся в России, продлят срок действия виз на 90 дней. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

Уточняется, что данная мера будет осуществлена независимо от цели въезда на территорию страны.

Помимо этого в МВД отметили, что иностранцам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания даже в том случае, если он уже истек, пишет РИА Новости.

Согласно последним данным количество заражений на территории РФ достигло 1836, выздоровели - 66.