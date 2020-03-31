Всемирный банк резко понизил прогноз роста ВВП Китая

Согласно данным экспертов, прогноз роста ВВП Китайской Народной Республики в 2020 году был снижен до 2,1%, что значительно меньше по сравнению с 2019 годом - 5,8%.

Отмечается, что в «базовом» сценарии, рассматривая наиболее неблагоприятные развития событий, возможно понижение до 0,1%.

Рекордное снижение темпов роста ВВП КНР было зафиксировано в 2018 году, когда показатели опустились до минимума с 1990 года - 6,6%. Однако сложившаяся читуации не помешала республике сохранить статус второй крупнейшей экономики мира, пишет РИА Новости.