Борьба с пандемией: кадры дезинфекции улиц и пансионатов российскими военными в итальянском Клузоне

Российские военные специалисты вчера, 30 марта, осуществили полную дезинфекцию трёх лечебных учреждений области Ломбардия в Италии.

Бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели санитарную дезинфекционную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей.

В ходе работ было продезинфицировано 18 тысяч квадратных метров внутренних помещений. Учреждения, прошедшие обработку, находились в городах Клузоне, Чени и Вертола.

Помимо этого, военнослужащие из России провели санитарную обработку улиц Клузона с использованием авторазливочных станций.

В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Всего в рамках помощи Италии в борьбе с коронавирусом российскими военными проведена обработка 11 лечебных учреждений и продезинфицировано более 39 тысяч квадратных метров внутренних посещений.