Минобороны приступило к возведению стен медцентров на пяти площадках

На пяти из 16 строительных площадках многофункциональных медицинских центров (МФМЦ) для лечения зараженных COVID-2019 полностью завершены бетонные работы и специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ осуществляют кладку кирпича, монтаж металлоконструкций и установку сэндвич-панелей.

Отмечается, что для проведения фундаментных работ было израсходовано свыше 15 тысяч кубометров бетона.

На данный момент в Нижнем Новгороде и Одинцово строители завершают монтаж стен и приступают к устройству кровли зданий. По данным ведомства, в этих городах специалисты подготовили площадки застройки, залили фундамент и осуществили монтаж стен из быстровозводимых конструкций всего за 10 дней.

На остальных площадках сейчас завершается армирование и бетонирование фундаментных плит.

Возводимые центры являются объектами капитального строительства, при возведении которых применяются современные технологии, позволяющие сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик.

Первый МФМЦ в Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля 2020 года, второй - в Одинцово - планируется сдать к 25 апреля.

Помимо этого, в период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники.

Строительные работы на 16 площадках в 15 регионах страны ведутся в круглосуточном режиме в три смены. На объектах задействовано более 4,5 тысяч человек, среди которых специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны с участием инженерных и железнодорожных войск, а также свыше 800 единиц строительной и специальной техники.

Возведение МФМЦ ведется по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в числе которого компьютерные томографы, оборудование для анестезиологии, эндоскопии и экстракорпоральной мембранной оксигинации.

МФМЦ строятся с целью обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.