В Приморье подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

В Приморском крае было зарегистрировано два новых случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших на территории региона, таким образом, составило четыре человека.

Как сообщает правительство края, зараженные были помещены в медицинское учреждение. Эпидемиологическая ситуация остается под контролем.

По отношению к новым пациентам были реализованы все требующиеся меры. Все лица, контактировавшие с заболевшими, уже определены. Лица, находящиеся в первом кругу контактов зараженных, перемещены в провизорный госпиталь.

Из общего числа населения региона 39 человек помещены на карантин в специальные учреждения здравоохранительной сферы. Свыше 4 тысяч человек находятся на самоизоляции в своих местах проживания и наблюдаются врачами.

Согласно последней информации ВОЗ, в настоящий момент общее число зараженных COVID-19 в мире превышает 690 тысяч человек. Более 33 тысяч случаев заболевания окончились летальным исходом.