Жертвами коронавируса в США стали более трех тысяч пациентов

В Соединенных Штатах количество летальных исходов от COVID-2019 превысило три тысячи человек. Данные были представлены университетом Джонса Хопкинса, специалисты которого ведут подсчеты на основе федеральной и местной статистики.

На данный момент по числу зараженных коронавирусом в мире - 163,5 тысячи человек - США занимают первое место.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения всего в мире зафиксировано свыше 690 тысяч случаев заражения, 33 тысячи - скончались.

В России коронавирус был диагностирован уже у 1836 граждан, 66 - выздоровели.

Для предотвращения распространения опасной инфекции в 27 регионах страны был введен режим самоизоляции для граждан всех возраcтов.