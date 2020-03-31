Восокая точность: Роспотребнадзор представил тест для диагностики COVID-2019

Новый высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19, разработанный Роспотребнадзором, успешно прошел клинические испытания и был зарегистрирован для использования на территории РФ, говорится на сайте ведомства.

«Набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии ведомства», - уточняется в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, разработка позволяет в одном исследовании не только выявлять новый тип коронавируса, но и дифференцировать его от других родственных инфекций, а также от ближневосточного респираторного синдрома - MERS-Cov.

Отмечается, что зарегистрирован тест был уже 25 марта.