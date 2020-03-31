Более 40 тысяч фронтовиков занесены галерею «Дорога памяти» в Северной Осетии

В Северной Осетии с прошлого года проводится сбор писем и фотографий фронтовиков для размещения их в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» Главного храма ВС России. Открытие мемориала состоится накануне дня Великой победы в этом году.

С 2019 года и по настоящее время сотрудники военного комиссариата, юнармейцы и волонтеры Северной Осетии подготовили и передали для оцифровки уже свыше 40 тысяч личных карточек, писем и фотографий фронтовиков.

Пункты сбора данных о фронтовиках были развернуты в гарнизонном Доме офицеров и почтовых отделениях Северной Осетии. В настоящее время деятельность пунктов сбора данных временно приостановлена. Сегодня желающие принять участие в проекте могут самостоятельно загрузить фото и данные об участнике военных действий на сайт Проекта «Дорога памяти» в специальный раздел.

Всего во время Великой Отечественной войны из Северной Осетии на фронте воевало более 83 тысяч человек.