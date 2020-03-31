Хроники карантина: режим самоизоляции введен уже в 27 регионах РФ

В связи с распространением коронавируса на территории России власти 27 регионов вслед за Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом ввели режим самоизоляции.

На данный момент новые правила распространяются на жителей Белгородской, Вологодской, Иркутской, Мурманской, Калининградской, Волгоградской, Липецкой, Свердловской, Саратовской, Ульяновской, Архангельской, Новгородской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Калужской и Курской областей, республик Адыгея, Марий Эл, Коми, Чувашия, Якутия, Татарстан, а также Чечне.

С 31 марта на домашнем карантине должны оставаться все граждане, независимо от возраста, а не только те, кому за 65.

Выходить разрешается только в случае экстренной медицинской помощи или на работу, если в организации не предусмотрен процесс удаленной работы.

Помимо этого исключения действуют при необходимости сходить за продуктами в близлежащий магазин, выбросить мусор и выгулять домашних питомцев, но только на расстоянии 100 метров от дома.

Власти напоминают, что при выходе из дома, нужно соблюдать социальную дистанцию - 1,5 метра.