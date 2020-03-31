Министры энергетики России и США обсудят проблемы нефтяного рынка

Глава Министерства энергетики России Александр Новак и министр энергетики Соединенных Штатов проведут совместное обсуждение ситуации на моровом рынке нефти.

Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление американского министерства.

На повестке в беседе министров будет стоять определение способов преодоления проблемы волатильности на глобальном рынке сырья в контексте последних событий. Справиться с кризисом предполагается в том числе за счет рациональной организации деятельности со стороны ведущих мировых нефтяных компаний.

Дата будущих переговоров пока либо не определена, либо просто не указана в документе.

В понедельник, 30 марта, президент РФ Владимир Путин вместе с американским лидерам Дональдом Трампом провели телефонный разговор по инициативе США. Одной из тем, поднятых в нем, являлась ситуация на нефтяном рынке. Главы государств согласились, что данная проблема требует дальнейшего обсуждения сторон.