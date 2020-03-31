Чай и кофе признали вредными во время болезни

При простуде или гриппе не желательно пить много чая и кофе. Эти напитки могут не ускорить, а, напротив, замедлить течение болезни из-за высокого содержания в них кофеина.

Практически каждый когда-нибудь слышал совет пить горячие напитки при болезни для более быстрого выздоровления. И эта рекомендация не лишена основания, с одним только уточнением - не все горячие напитки могут помочь. Как утверждает медицинский журналист Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik, некоторые из них, напротив, только навредят работе иммунитета.

Кашубина рассказала, что чай и кофе являются не лучшими помощниками при простудном заболевании или гриппе. Им следует предпочесть теплую воду, компот или морс.

«Это должен быть напиток, который не содержит кофеина, чтобы после него вы могли благополучно поспать», - отметила она.

Журналист подчеркнула, что сон - намного лучшее средство от болезни оп сравнению с чашкой чая. К тому же, он полностью бесплатен.

Кроме этого, Кашубина объяснила, как стоит определять температуру напитка. Очень горячая жидкость вряд ли принесет много пользы. В свою очередь, холодный напиток может оказать и положительный эффект. К примеру, жидкость из холодильника поспособствует облегчению при ангине, так как из-за нее могут сузиться сосуды в горле. Просто холодное питье сможет охладить человека при лихорадке.

Горячие напитки действуют иначе. Они расширяют сосуды и способствуют общему расслаблению организма. От таких напитков, не содержащих кофеина, клонит в сон, что очень хорошо при недомогании и высокой температуре.

Важно заметить, что сами по себе напитки не оказывают терапевтического воздействия, а лишь стимулируют или замедляют естественное выздоровление.