В ВС РФ провели 4076 тестирований на коронавирус

В Вооруженных Силах России продолжают проводить тестирования на коронавирусную инфекция среди военнослужащих. На данный момент было взято уже 4076 анализов. Результаты во всех случаях оказались отрицательными. Ни один военный не был инфицирован.

В распоряжении ВС находится в 4800 койко-мест, расположенных в 32 госпиталях. Среди имеющейся медицинской техники доступны 2782 аппарата искусственной вентиляции легких.

Отслеживанием изменений санитарно-эпидемиологической ситуации занимаются 9 оперативных групп. Информация приводится в бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в ВС России.

Развернуто 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции.

Контроль термометрии производится ресурсами 5554 стационарных контрольных пунктов.

Дезинфекционной санитарной обработкой территорий занимаются члены 1647 специальных расчетов.

В ВС РФ сформированы 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп оперативного реагирования.

Ситуация с противодействием распространению коронавируса в стране продолжает развиваться. Накануне в более чем половине регионов России ввели строгий режим самоизоляции.