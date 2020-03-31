Жертвами COVID-19 В Москве стали еще пять пациентов

В Москве было зафиксировано еще пять летальных исходов среди пациентов от 61 до 74 лет с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на COVID-19.

Отмечается, что среди них четверо находились на искусственной вентиляции легких.

Согласно данным оперштаба все пациенты имели сопутствующие заболевания – кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ХОБЛ. Помимо этого у троих был сахарный диабет, одна пациентка имела онкологические заболевания.

По последним данным количество зараженных в России достигло 2337 человек.