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Посольство рассказало о россиянах с двух карантинных лайнеров в Италии

Анна Берестовая
23:41 31.03.2020
Пассажиров обоих кораблей, в частности российских граждан, обеспечивают питанием, медикаментами и всем необходимым.
Посольство рассказало о россиянах с двух карантинных лайнеров в Италии
© Фото: Gerard Bottino, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российское посольство в Италии рассказало, как развивается ситуация с россиянами, оказавшимися на введенных в карантин круизных лайнерах Costa Luminosa и Costa Victoria.

По предоставленной информации, пассажиры с борта Costa Luminosa помещены на двухнедельную изоляцию до 7 апреля. Содержание на карантине проходит в гостинице в Риме, где изолированных обеспечивают водой, питанием, медикаментами и всем необходимым. Случаев инфицирования новым вирусом обнаружено не было.

Среди туристов и экипажа с лайнера Costa Victoria зафиксировано два заражения коронавирусом. В обоих случаях заболевшими являются граждане иностранных государств. Судно находится в порту города Чивитавеккья. Находящихся на его борту людей, в том числе россиян, также обеспечивают требующимися ресурсами.

Диппредставительство поддерживает постоянный контакт с авиационными властями России и Италии и работает над осуществлением рейса, который вернет застрявших в другой стране граждан домой.

В посольстве заверяют, что для решения вопроса прикладываются все усилия, но он требует большего количества времени. Россиян просят сохранять терпение и отнестись с пониманием к происходящему.

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