Совет ЕАЭС ввел запрет на вывоз продуктов из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса комитет Евразийской экономической комиссии вводит запрет на вывоз ряда продуктов из ЕАЭС до 30 июня 2020 года.

«Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки», - отмечается в заявлении ЕЭК.

В списке товаров продовольствия оказались: рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, готовые пищевые продукты из гречки, семена подсолнечника, репчатый лук, чеснок, репа, рожь.

Принятое решение вступает в силу через 10 дней после публикации на сайте комиссии/