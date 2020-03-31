Стоимость нефти марки Urals упала до $13 за баррель

Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе 30 марта упала по сравнению с ценой пятницы, 27 марта, почти на 20% до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media.

Данный уровень является минимальным с марта 1999 года, а скидка в 4,75 доллара на баррель - максимальное значение с 2008 года.

Стоимость партий Urals c поставкой в Средиземноморье также уменьшилась на 3,2 доллара за баррель и достигла отметки в 15,25 доллара за баррель, что стало минимумом с июня 1999 года.

При этом, по данным агентства, фьючерсы на нефть Brent на бирже Ice стали расти, так как трейдеров «ободрила новость о возможном сотрудничестве» Москвы и Вашингтона в стабилизации рынков.

Ранее страны альянса ОПЕК+ не смогли прийти к компромиссу относительно изменения интенсивности добычи нефти и объявили о прекращении действия прошлых договоренностей. В итоге с 1 апреля участники сделки ОПЕК+ не будут иметь каких-либо обязательств друг перед другом. Данное событие вкупе с влиянием проблемы распространения нового коронавируса привели к обвалу цен на нефть на мировом рынке. С начала года цены обрушились более чем в два раза.