В Саратовской области вводится пропускной режим

В целях профилактики распространения нового коронавируса власти Саратовской области ввели пропускной режим. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

Новое правило будет действовать со 2 апреля. Пропуск необходим для тех, кто работает на предприятиях, чья деятельность не приостановлена в условиях ограничений и выдать его должен работодатель. Пропуск будет действителен при предъявлении паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность.

В документе указан следующий перечень категорий организаций, которые могут получить пропуск: банковская сфера и сфера потребительского рынка, здравоохранение, промышленность и энергетика, социальная сфера, сельскохозяйственная сфера, транспорт и дорожное движение, строительство и ЖКХ, сфера информации и печати и др.

Саратовская область стала 20 по счету регионом, который ввел на своей территории режим обязательной самоизоляции. По данным на 31 марта, в области подтверждено четыре случая заражения коронавирусом, из них один человек выписался. В настоящее время в России подтверждено 2337 случаев коронавируса в 73 регионах (из 85), погибли 17 человек.

Первыми на режим самоизоляции перешли Москва и Московская область 29 марта, после чего премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать примеру столицы и Подмосковья. Режим самоизоляции ввели более 50 регионов страны.