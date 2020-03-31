В Перми умер первый пациент с коронавирусом

В Перми умер мужчина с подтвержденным результатом на коронавирус.

«Сегодня вечером в инфекционной больнице Перми умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция», - сообщается в микроблоге городского оперштаба.

Уточняется, что у пациента были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера.

По последним данным, в России зарегистрировано 2336 случаев заболевания COVID-19, при этом 121 человек выздоровели. Жертвами болезни, не считая данного случая, стали 17 пациентов.

Российские власти предпринимают ряд мер для борьбы с коронавирусом, например, до 5 апреля продлится выходная неделя, которую необходимо провести дома, ограничено количество и частота рейсов, введен режим повышенной готовности, предусмотрены меры для обеспечения устойчивого экономического развития, а также ответственность за нарушение карантина.