В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в ДНР. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Ольга Долгошапко.

«Сегодня в ДНР зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19», - заявила представитель ведомства.

Пациентка 29 марта позвонила на горячую линию и жалобами на симптомы ОРВИ. После чего ее изолировали в отдельный бокс, взяли анализы. Результаты тестов на коронавирус оказались положительными.

В настоящий момент больная находится на лечении, а все контактировавшие с нею люди помещены в стационар под наблюдение врачей, передает РИА Новости.

Из-за ситуации с коронавирусом в ДНР ранее был введен режим повышенной готовности: остановлено сообщение гражданского транспорта с территорией, контролируемой Киевом. Также запрещен въезд на территорию ДНР гражданам без регистрации или справки о постоянном проживании.

По данным на последний день марта, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.