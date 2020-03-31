Из России с любовью: самолет с медтехникой и средствами защиты готов к отправке в США

С целью помочь в борьбе с коронавирусом на территории Соединенных Штатов Россия направит самолет с медицинским оборудованием и средствами защиты до конца дня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток», - сказал он.

Речь о помощи шла ранее в разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

«С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, Москва рассчитывает на «взаимный ответ в случае необходимости», а направляемая гумпомощь предназначается для «набора оборотов». Он добавил, что такое же взаимодействие складывается между Москвой и Пекином.

«Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет», - передает слова Пескова РИА Новости.

Ранее Россия для борьбы с коронавирусом направила в Италию около 100 вирусологов и эпидемиологов, мобильные комплексы для диагностики и проведения дезинфекций.

По последним данным, в мире коронавирусом больны более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек скончались. США сохраняют лидерство по числу заражений - более 120 тысяч больных. Также Америка уже опередила Китай по количеству жертв инфекции с начала пандемии коронавируса.