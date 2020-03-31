В Крыму остановлено автобусное сообщение с другими регионами

Из-за распространения коронавирусной инфекции Крым временно прекратил автобусное сообщение с другими регионами. Об этом заявило министерство транспорта республики.

С 31 марта по 4 апреля нельзя будет купить билеты на автобусы в Краснодарский край (до принятия решения о возобновлении перевозок) и Севастополь (с 1 по 14 апреля).

Междугородние и пригородные автобусы и троллейбусы будут ходить в зависимости от фактического пассажиропотока. Если пассажиров не окажется, рейс могут отменить непосредственно перед отправлением.

Автобусы будут ходить по следующему расписанию: с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. В промежутках движение будет осуществляться по фактическому пассажиропотоку с интервалом не более 40 минут.

При этом в нужный населенный пункт по-прежнему можно добраться на поезде. Аэропорт «Симферополь» также работает в штатном режиме.

По последним данным в России число заразившихся достигло 2337 человек. Выздоровел 121 пациент, 17 скончались. В Крыму зафиксировано 16 случаев заражения, из них в Севастополе - 5.