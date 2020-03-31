В Севастополе ввели режим самоизоляции из-за COVID-19

С первого апреля в Севастополе вводится режим обязательной самоизоляции в качестве меры по противодействию коронавирусу. Соответствующий указ подписал врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Указ обязывает граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также случаев следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом», - сообщается на сайте правительства.

При этом Развожаев уточнил, что 1 апреля будет переходный день, штрафовать никого не будут.

По последним данным, в Крыму выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. В соседнем субъекте – городе федерального значения Севастополе – пять.

Вслед за Москвой о введении режима самоизоляции заявили более половины регионов России. Покидать дома можно только в некоторых случаях: поход в магазин, выгул домашнего питомца, следование к месту работы, если она не переведена на удаленный режим. В случае появления в общественном месте необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра.