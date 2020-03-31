США обогнали Китай по количеству жертв коронавируса

Количество летальных случаев из-за коронавируса превысило аналогичный показатель в Китае, где изначально началась пандемия.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчет федеральной и местной статистики, число смертей в США составляет 3415 против 3309 в КНР.

Больше всего погибших в мире зарегистрировано в Италии - более 12,4 тысячи пациентов, более восьми тысячи летальных случаев - в Испании.

По последним данным, COVID-19 заражено почти 700 тысяч человек, более 33 тысяч скончались. В России - 2337 больных коронавирусом.