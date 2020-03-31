Антивирусные законы: какая ответственность грозит создателям фейков и беглецам из карантина

В оперативном режиме, в сжатые сроки, Госдума разработала и 31 марта совместно с Советом Федерации утвердили пакет антивирусных мер, подразумевающих административную и уголовную ответственность в случае нарушения карантина или распространения фейковой информации в Сети. Достаточно вспомнить о распространяемом в мессенджерах сообщение о распылении дезинфицирующего средства над Москвой с вертолетов, о закрытии столицы на карантин - на видео запечатлена колонна автобусов с бойцами Росгвардии, на самом деле которые направлялись на репетицию парада Победы в подмосковное Алабино.

В Новокузнецке, например, женщина опублковала в социальной сети информацию о том, что в городе якобы из-за коронавируса умер молодой человек. А один из пользователей в Казани распространял в Сети неофициальные, но, по его мнению, точные, данные о числе заболевших.

Иногда слова не только ранят, но и убивают, поэтому давайте исходить из того, что сегодня ситуация, с которой мы столкнулись - беспрецендента, весь мир борется с этими вызовами. Что касается наказания, эти наказания во всех других странах уже приняты», - отметил Володин.

Согласно новым принятым законам для эффективной борьбы с COVID-19 ужесточается ответственность за нарушение карантина. Если «побег» из карантина повлечет за собой инфицирование людей, то будет караться штрафом до миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Если заражение привело к смерти человека, размер штрафа вырастет до двух миллионов, а срок лишения свободы до пяти лет.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина нововведения направлены на защиту людей в условиях пандемии.

По данным на 31 марта, число заболевших коронавирусом в России достигло 2337 человек, умерло 17 человек.