Голландская подлодка прервала боевое дежурство из-за вспышки коронавируса у моряков

Подводная лодка ВМС Нидерландов прервала боевое дежурство в Северном море из-за вспышки коронавируса у моряков на борту, сообщает портал Dutch News.

Субмарина Dolfijn находилась у берегов Шотландии, когда 15 из 58 моряков почувствовали себя плохо - у них был кашель и повышенная температура. У восьмерых заболевших тесты на коронавирус оказались положительные.

По информации издания, подводная лодка возвращается на базу в порт Ден-Хелдер, после чего вся команда будет помещена на карантин.

По последним данным, в Нидерландах выявлены более 12,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, скончались более тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 17 тысяч случаев заражения.