Минюст РФ переходит на дистанционную регистрацию смертей и рождений

Государственные услуги по регистрации актов гражданского состояния, а именно «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», будут оказываться в дистанционном формате. Минюст РФ перевел работу в другой режим по поручению председателя правительства России.

Минюст РФ переводит оформление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния на дистанционный формат, сообщает ведомство.

«Эти сервисы позволят организовать предоставление государственных услуг без личного посещения заявителями», - пояснили в ведомстве.

В министерстве РИА Новости уточнили, что работа сервисов будет вестись постоянно и после окончания пандемии инфекции коронавируса.

Из-за COVID-19 в России временно перестали регистрировать браки. Загсы будут записывать акты только о смерти и о рождении.