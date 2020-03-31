Творческое противостояние: российские деятели культуры запустили флешмоб в условиях карантина

Российские актеры, художники, музыканты и другие деятели культуры в дни карантина запустили творческий флешмоб под хештегом #ЖитьТворитьЛюбить. Они записывают на видео любимое произведение, музыкальную композицию или снимают свои картины и выкладывают в Сеть. К культурному обмену уже присоединились актрисы Екатерина Волкова, Ольга Кабо и Марина Александрова, актер Вячеслав Манучаров, телеведущий Эрнест Мацкявичюс, художники Андрей Дареев и Юлия Кузнецова.

«Пандемия отменила спектакли, закрыла театры, лишила нас встреч со зрителями, мы прервали нить нашего творческого общения, это ужасно, мне кажется, что в любые времена искусство должно быть в наших душах — должна звучать музыка, поэзия, мы должны любить литературу», - отметила Ольга Кабо в своем Instagram.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов. В России зафиксировано более 2337 человек, больше всего в Москве — 1613 случаев. Умерли 17 человек.