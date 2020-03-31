Сябитова отреагировала на приостановку регистрации браков в РФ во время пандемии
Телеведущая и сваха Роза Сябитова поддержала предложение Министерства юстиции о временной приостановке регистрации и расторжения браков из-за пандемии коронавируса.
«Я считаю это правильным. В сложившейся ситуации нужно проявить ответственность и сознательность», - отметила она.
По мнению телеведущей, для молодоженов это хорошая возможность проверить свои отношения. Кроме того, можно поближе познакомиться с родственниками друг друга, а также минимализировать траты на свадьбу.
Что касается разводов, телеведущая также увидела в их приостановке положительные мотивы.
«Это время подумать, эта ситуация объединит близких. Останутся только сильные и проверенные семьи, это хорошо для всех», — цитирует Сябитову «Газета.ру».
Ранее, 31 марта, правительство России поручило Минюсту временно приостановить торжественную регистрацию браков из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако зарегистрировать брак по-прежнему можно в дистанционной форме.
По последним данным в России число заразившихся достигло 2337 человек, 1613 из них - в Москве. Выздоровел 121 пациент, 17 скончались.