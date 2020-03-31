Названы смертельно опасные фрукты

Обычный грейпфрут может привести к летальному исходу если съесть его в сочетании с некоторыми лекарственными препаратами. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, грейпфруты в сочетании с некоторыми медикаментами могут вызвать множество побочных эффектов и даже привести к смерти. Дело в том, что в этих цитрусовых содержится вещество фуранокумарин, которое блокирует работу цитохрома P45 — фермента, расщепляющего и выводящего лекарства из организма.

«Бывали случаи, когда людям выписывали препараты от инфаркта и инсульта, а они запивали лекарство грейпфрутовым соком. Произойдет снижение давления, проявится гипоксия — кислородное голодание, и человек умрет», — констатировала Соломатина.

Однако грейпфрут - не единственный опасный фрукт. Подобную реакцию могут вызвать помело, лайм и даже кислое яблоко. Эти фрукты нельзя сочетать с транквилизаторами, препаратами для потенции или антиаритмическими средствами, противозачаточными таблетками, антигистаминными лекарствами, обезболивающими. Всего около 80 препаратов.

«Даже обезболивающие лекарства могут не подействовать, если накануне пациент употреблял фрукт или фреш», — уточнила диетолог.

По словам Соломатиной, чтобы избежать подобных неприятностей, не стоит употреблять цитрусовые во время лекарственной терапии. Перед началом курса лучше проконсультироваться с врачом, который разъяснит, с какой пищей и напитками нельзя сочетать назначенные препараты, сообщает «Вечерняя Москва».