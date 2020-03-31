Минздрав РФ оценил готовность к борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин вчера, 30 марта, провел видеоконференцию с полномочными представителями главы государства в федеральных округах. Во время обращения глава РФ говорил о необходимости усиления мер по предотвращению заражения населения РФ коронавирусом и распорядился обеспечить достаточное количество коек в региональных медицинских учреждениях для принятия на лечение новых больных.

Уже сегодня в Министерстве здравоохранения сообщили: Россия полностью готова к возможному росту числа заболевших. Согласно отчету ведомства, на сегодня в клиниках по всей стране развернуто 78 тысяч инфекционных коек и подготовлено более 47 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При необходимости, их количество будет увеличено, так как производственные мощности российских предприятий позволяют это сделать.

Минздрав отметил, что согласно данным ВОЗ, Россия находится в числе лидеров по количеству больничных коек на 100 тысяч населения (818 штук). В свою очередь, в Германии их 826 штук (на то же количество граждан), в Монако - 2113, а в Беларуси - 1038.