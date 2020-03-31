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Тотальный карантин: больше половины регионов РФ вводят режим самоизоляции из-за коронавируса

Ирина Егорова
18:49 31.03.2020
Новые меры предусматривают домашний карантин для граждан всех возрастов. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить этот режим на все регионы страны по примеру Москвы.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: engin akyurt, Unsplash

Режим полной и обязательной самоизоляции для граждан из-за распространения коронавируса COVID-19 введен уже половине регионов России. По информации оперштаба, 58 регионов объявили о введении домашнего карантина для всех граждан.

© Паблик Коронавирус. Главное

С 1 апреля аналогичные меры вступят в силу в Тамбовской и Костромской областях и Карелии.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить этот режим на все регионы страны.

С 31 марта на домашнем карантине должны оставаться все граждане, независимо от возраста,  а не только те, кому за 65.

Выходить разрешается только в случае экстренной медицинской помощи или  на работу, если в организации не предусмотрен процесс удаленной работы.

Помимо этого исключения действуют при необходимости сходить за продуктами в близлежащий магазин, выбросить мусор и выгулять домашних питомцев, но только на расстоянии 100 метров от дома. Власти напоминают, что при выходе из дома, нужно соблюдать социальную дистанцию - 1,5 метра.

В России зафиксировано более 2337 человек, больше всего в Москве — 1613 случаев. Умерли 17 человек.

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