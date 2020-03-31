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Вирусолог рассказала, у кого формируется пожизненный иммунитет к коронавирусу

Анна Жукова
18:33 31.03.2020
Длительность пандемии будет зависеть от того, мутирует ли вирус в новую форму.
Вирусолог рассказала, у кого формируется пожизненный иммунитет к коронавирусу
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globalookpress

В России более 65 человек, которым был поставлен диагноз коронавируса, благополучно выздоровели и выписались из больниц. Информация о том, что они могут заразиться снова, не соответствует действительности заявила вирусолог Галина Червонская.

Врач опровергла слухи относительно повторного заражения коронавирусом. Она пояснила, что первые пациенты, у которых выявили COVID-19, были здоровы, а тесты показывали так называемый «ложноположительный результат». Затем эти пациенты якобы выздоравливали, возвращались к своим повседневным делам и заражались уже по-настоящему.

Червонская отметила, что у перенесших коронавирус формируется пожизненный иммунитет.

По ее словам, коронавирус - это «обычное острое респираторное заболевание», многими типами которого люди уже болели. Так, в 2002 году смертность от пневмонии среди пожилых пациентов составила 10%, что намного больше, чем при нынешней эпидемии.

Червонская также объяснила, что коронавирус не вызывает стойкое поражение иммунной системы, как ВИЧ. Эти слухи распространились из Китая, где ученые пробовали лечить COVID-19 препаратами, которые принимают больные с ВИЧ. В результате многие стали думать, что эти заболевания схожи.

В заключении вирусолог отметила, что нынешняя пандемия похожа на свиной грипп в 2009 году. Тогда эпидемия длилась очень долго, потому что вирус постоянно мутировал. Коронавирус мутирует не так активно, и возбудитель у него не такой сильный, поэтому есть надежда, что пандемия скоро закончится, сообщает «Вечерняя Москва».

По последним данным в России число заразившихся достигло 2337 человек, 1613 из них — в Москве. Выздоровел 121 пациент, 17 скончались.

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