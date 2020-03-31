Яндекс открыл онлайн-школу для учеников

Яндекс совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу. Виртуальная Яндекс.Школа работает, как и настоящая - звонок на первый урок звенит в девять утра, учебный день включает в себя 4-6 уроков с переменами, отправляться «домой», то есть закрыть вкладку или компьютер можно уже после 14 часов.

«Что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания: если не за школьной партой, то дома», - сказала генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина.

Яндекс.Школа предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы. Для младших школьников доступны более 50 тысяч готовых заданий по трем предметам: русскому языку, математике и окружающему миру. В Яндекс.Учебнике предусмотрена автоматическая проверка заданий — это избавляет учителей от рутины и позволяет им уделить больше времени творческой работе и общению с классом.

Ученики 5-11 классов смогут смотреть видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, от физики до МХК как в трансляции, так и в записи. Организованы дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Всего в Яндекс.Школе преподают более ста учителей — это авторы учебников и методических пособий, эксперты ЕГЭ, организаторы престижных предметных олимпиад.

«Мы не исключаем, что Школа будет востребована и после окончания карантина», - считает Бунина.

Символическое «первое сентября» прошло в виртуальной школе 31 марта. Занятия в Яндекс.Школе будут идти до конца текущего учебного года. В первую неделю Школа будет работать по московскому времени, а с 6 апреля в ней смогут заниматься дети из всех регионов страны.