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Три цвета куполов: для завершения стройки Главного храма ВС РФ работа ведется круглосуточно

Валентина Пескова
18:32 31.03.2020
Сооружение церкви, построенной на средства Министерства обороны при участии благотворительных вложений, должно быть завершено к 75-летию Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военные строители, художники, мастера отливки колоколов, монтажники куполов - все, кто участвовал и участвует в создании храма, - трудятся в круглосуточном режиме в парке «Патриот» в Кубинке (Подмосковье). Цель у всех одна: сделать так, чтобы Главный храм и музей «Дорога памяти» открыли свои двери для посетителей в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В возведении храма, а также при изготовлении элементов художественно-архитектурного убранства, применяют современные технологии и способы строительства.  Так, купола храма отделаны кровельными «картинами» из нержавеющей стали с односторонним напылением нитридом титана золотистого оттенка. В срединной части из алюминия вылит орнамент, покрытый желтым золотом по традиционной технологии сусального золочения. Трехцветная палитра куполов подобрана специально, чтобы при отражении солнечных лучей создавалось определенное сияние.

Стены храма возвышаются на 40 метров без горизонтальных перекрытий. Для их строительства собирали специальные леса. Это позволило мастерам вязать на высоте армированный каркас, выставлять геометрически правильно щиты опалубки, закреплять их и принимать бетон. 

По проекту в храме есть две стены - полусферы диаметром 19 метров. Они находятся друг против друга: на востоке - алтарь, на западе - хоры. Для их сооружения придумали уникальную в своем роде опалубку. Для арочных 8-метровых проемов прямо на стройплощадке военные строители самостоятельно сделали из обычных радиусных панелей оригинальную конструкцию, которая позволила в точности по проекту сделать арки. 

Кровля Главного храма выполнена из светопрозрачных стеклянных конструкций высокой прочности. Архитектурные панели, покрытые медью, снаружи украсят бронзовые барельефы. В подобных масштабах такая технология используется впервые.

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