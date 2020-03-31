«Загибалась от боли»: Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в одну из больниц Испании. По словам Лазаревой, 30 марта почувствовала нарастающую боль в животе, что стало поводом для вызова скорой.

«Доктор поставил два укола - обезболивающий и расслабляющий», - написала она в Instagram.

Актрисе не стало легче, у нее немели руки, отключалось сознание. Ее дочь Антонина снова вызвала скорую. Вновь прибывший врач сделал укол «какого-то совсем уже морфина, потому как я просто загибалась от боли».

«Сотрудник скорой вызвал специальную скорую, чистую от коронавируса, чтобы везти меня в больницу, потому что здесь все больницы в основном перенастроены на коронавирус, а у меня был явно не он»,- уточнила Лазарева.

По словам телеведущей, МРТ показало наличие камня размером в 0,7 сантиметра в левой почке. Артистку уверяют, что она лежит на больничном этаже, чистом от коронавируса.