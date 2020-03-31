СМИ: в Москве введут пропуска для выхода на улицу во время карантина

Сходить в магазин, погулять с собакой, выбросить мусор или отправиться на дачу из города, в Москве нужно будет получать специальные разрешения. Сделать это можно будет, получив QR-код на сайте мэрии. Как сообщает «Коммерсант», делать это нужно будет для каждого выхода из дома. В случае, если данный код у человека, вышедшего на улицу, будет отсутствовать, полицейские могут его оштрафовать или вернуть домой.

«Работающие» москвичи получат возможность перемещаться от дома до офиса без ограничений. К ним относятся в том числе сотрудники силовых структур, мэрии, Госдумы, Совета федерации и правительства.

Для того, чтобы оформить соответствующую заявку на получение пропуска, москвичам нужно зарегистрироваться на сайте правительства города mos.ru. Получив доступ к Личному кабинету, нужно указать в нужной графе адрес фактического места жительства и точную причину выхода из дома - выгул собаки, посещение поликлиники, аптеки, магазина или другой из предложенных в списке.

Далее зарегистрированный пользователь получит уникальный QR-код на один выход, который он может скачать на свой смартфон или распечатать. Только с данной цифровой информацией он может покидать свое жилище.