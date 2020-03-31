Нюту Федермессер поместили под карантин после интервью с главврачом больницы в Коммунарке

Анна (Нюта) Федермессер, член центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», помещена под карантин.

Такие меры были приняты после интервью с главврачом Московской городской клинической больницы № 40, расположенной в Коммунарке, Денисом Проценко, у которого диагностировали коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Федермессер уже сдала тест на COVID-19. Его результат будет известен в ближайшее время. В сообщении также отмечается, что пациентка чувствует себя хорошо.



Ранее Федермессер опубликовала на своем канале в YouTube видеоролик, на котором она беседует с Проценко о ситуации с коронавирусом.

Сегодня, 31 марта, стало известно, что у Проценко диагностировали COVID-19. Врач подтвердил положительный результат теста в своем Facebook. В настоящее время он изолирован в своем кабинете и занимается дистанционной работой.