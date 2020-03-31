Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Маски, перчатки и антисептики: эксперт сравнил эффективность средств защиты от COVID-19

Валентина Пескова
17:11 31.03.2020
В целях предохранения от заражения инфекцией хороши все средства, тем более, что дефицита с их наличием в магазинах и аптеках не наблюдается.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в разговоре со «Звездой» проанализировал, насколько эффективно каждое из трех основных средств по защите от заражения коронавирусом. По словам эксперта, не стоит пренебрегать ни одним из них, в любом случае вреда - ни от медицинских масок, ни от антисептиков, ни от перчаток - точно не будет.  

Маски являются эффективным способом предохранения от инфекции. Носить их стоит, тем более, что проблем с их наличием в аптеках нет, пояснил Зайцев. Они нужны и эффективны в течение двух часов. После чего маску стоит снять и сменить на новую. Существуют и многоразовые маски, которые можно использовать. Однако они должны быть не шелковыми, а изготовленными из хлопчатобумажной ткани. Такие средства можно стирать.

Что касается антисептика, лучше выбирать те, которые изготовлены на спиртовой основе, в виде геля или спрея для рук.

«Коронавирус может передаваться контактным путем через руки: мы можем почесать нос, глаз. В организм женщин коронавирус может попасть при нанесении ими на лицо косметики. Поэтому антисептиками на спиртовой основе можно и нужно пользоваться», - пояснил отоларинголог.

Третье защитное средство - резиновые одноразовые перчатки. Данные медицинские изделия используются для обязательного ношения медиками в инфекционных больницах, в том числе в Коммунарке. Пару перчаток можно использовать в течение одного дня, не больше. Ни в коем случае не неделю. Для противодействия коронавирусной инфекции подойдут даже те, перчатки, которые используются для уборки квартиры. После ношения их можно не выбрасывать, а обрабатывать антисептиками на водной основе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.03.2020, 12:32
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Дата31.03.2020, 16:36
Минобороны РФ: призывники отправятся к месту службы не раньше 20 мая из-за COVID-19
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата31.03.2020, 08:00
Танк прорыва ИС-2: «Сталин» против «Тигров»
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
17:43 В стране и мире
Нюту Федермессер поместили под карантин после интервью с главврачом больницы в Коммунарке
17:35 В стране и мире
Видео
Карантин с пользой: психологи дали советы по укреплению семьи
17:11 В стране и мире
Видео
Маски, перчатки и антисептики: эксперт сравнил эффективность средств защиты от COVID-19
16:36 Армия
Видео
Минобороны РФ: призывники отправятся к месту службы не раньше 20 мая из-за COVID-19
16:11 В стране и мире
Видео
Китайский опыт: как остановить COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:32 В стране и мире
Видео
Три цвета куполов: для завершения стройки Главного храма ВС РФ работа ведется круглосуточно
18:22 Армия
В Генштабе отметили увеличение числа здоровых призывников
18:21 В стране и мире
«Загибалась от боли»: Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
18:08 В стране и мире
Яндекс открыл онлайн-школу для учеников
18:08 В стране и мире
Сябитова отреагировала на приостановку регистрации браков в РФ во время пандемии
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Видео
Скотный двор: опустевший из-за коронавируса город в Уэльсе захватили козлы
Видео
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными
«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева
Видео
«Берегите себя»: москвичей призывают не выходить из дома через громкоговорители
Российский космонавт показал с орбиты «растворившуюся» Луну
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.