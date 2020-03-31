Маски, перчатки и антисептики: эксперт сравнил эффективность средств защиты от COVID-19

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в разговоре со «Звездой» проанализировал, насколько эффективно каждое из трех основных средств по защите от заражения коронавирусом. По словам эксперта, не стоит пренебрегать ни одним из них, в любом случае вреда - ни от медицинских масок, ни от антисептиков, ни от перчаток - точно не будет.

Маски являются эффективным способом предохранения от инфекции. Носить их стоит, тем более, что проблем с их наличием в аптеках нет, пояснил Зайцев. Они нужны и эффективны в течение двух часов. После чего маску стоит снять и сменить на новую. Существуют и многоразовые маски, которые можно использовать. Однако они должны быть не шелковыми, а изготовленными из хлопчатобумажной ткани. Такие средства можно стирать.

Что касается антисептика, лучше выбирать те, которые изготовлены на спиртовой основе, в виде геля или спрея для рук.

«Коронавирус может передаваться контактным путем через руки: мы можем почесать нос, глаз. В организм женщин коронавирус может попасть при нанесении ими на лицо косметики. Поэтому антисептиками на спиртовой основе можно и нужно пользоваться», - пояснил отоларинголог.

Третье защитное средство - резиновые одноразовые перчатки. Данные медицинские изделия используются для обязательного ношения медиками в инфекционных больницах, в том числе в Коммунарке. Пару перчаток можно использовать в течение одного дня, не больше. Ни в коем случае не неделю. Для противодействия коронавирусной инфекции подойдут даже те, перчатки, которые используются для уборки квартиры. После ношения их можно не выбрасывать, а обрабатывать антисептиками на водной основе.