Карантин с пользой: психологи дали советы по укреплению семьи

Находясь на самоизоляции, можно использовать свободное время с пользой. Психологи, в свою очередь, советуют поработать над отношениями в семье, над атмосферой, которая царит между домочадцами.

«Если в ситуации критической, в ситуации кризиса, мы будем грести в разные стороны, то лодка семьи перевернется. Поэтому будьте практическими психологами друг к другу, это чрезвычайно важно», - отметил заслуженный профессор МГУ, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов.

Он вывел банальную, но «замечательную» формулу: «Счастье, когда тебя понимают». По словам специалиста, именно в этот момент необходимо постараться понять друг друга.

Во время карантина можно заняться и саморазвитием - записаться на курсы, онлайн-марафоны, например Минпромсвещения организовало вебинары, в ходе которого ученые, блогеры и деятели искусства помогут правильно распланировать день и не выпасть из учебного процесса.