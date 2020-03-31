Зарплатные банковские счета не будут облагаться новым налогом

Банковские счета, ставка по которым меньше 1% годовых, освобождаются от налога. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», - заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы правительства, введение налога на проценты по банковским вкладам не связано с текущей ситуацией в экономике. Эта мера принята, чтобы обеспечить стабильность финансово-экономической системы страны в долгосрочной перспективе.

Также российский премьер добавил, что первые 60 тыс. руб. процентного дохода облагаться налогом не будут. Под налог попадают только суммы, превышающие эту цифру.

25 марта президент России Владимир Путин предложил ввести новый налог в 13% на доходы по вкладам, превышающие 1 млн руб. налогом.

31 марта Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях.

Новый закон вступит в силу в 2021 году. Под обложение им должны подпасть только проценты по вкладам, начисленные в следующем году.