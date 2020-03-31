Главврач больницы в Коммунарке подтвердил, что заболел коронавирусом

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке, куда поступают на лечение пациенты, заразившиеся коронавирусом в Москве, подтвердил, то у него и самого оказались положительными анализы на COVID-19.

На своей странице в Facebook медик отметил, что очень тронут беспокойством за его здоровье.

«Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет сделает свое дело. Остаюсь на связи», - написал Проценко в соцсети.

Чуть ранее о положительном диагнозе главного врача Коммунарки на коронавирус сообщалось в СМИ.

Напомним, во время своего визита в Коммунарку глава государства Владимир Путин общался с коллективом клиники, включая Дениса Проценко, и поблагодарил всех врачей за профессиональную работу. Перед тем, как войти в отделение, президент РФ надел защитный костюм и полнолицевой респиратор.