Песков заявил о регулярной проверке Путина на коронавирус

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин регулярно тестируется на коронавирус и у него все нормально.

Сегодня, 31 марта, стало известно, что главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. На прошлой неделе Владимир Путин посещал медучреждение, общался с персоналом и даже пожимал главврачу руку.

По данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано более 690 тысяч случаев заражения, 33 тысяч человек умерли.

В России число заразившихся достигло 2337 человек, 1613 из них — в Москве. Выздоровел 121 пациент, 17 скончались.