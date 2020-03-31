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Сотни россиян не могут вылететь из Таиланда из-за отмены рейсов

Ирина Егорова
16:23 31.03.2020
«Аэрофлот» из-за ограничений по вывозу россиян, введенным правительственным штабом, отменил несколько десятков рейсов, запланированных на период с 31 марта по 2 апреля.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пассажиры отмененного рейса авиакомпании «Аэрофлот» SU271 Бангкок-Москва обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вывезти их на Родину.

«Наш рейс отменен, в настоящее время пассажиры находятся в аэропорту. Многие остались без средств к существованию, у некоторых дети дошкольного возраста. Просьба организовать вывоз граждан России в Москву как можно быстрее», - обратились пассажиры.

«Аэрофлот» в связи с ограничением количества пассажиров, которое может принимать аэропорт Шереметьево, до 500 человек в день, введенным правительственным штабом, отменил несколько десятков рейсов, ранее запланированных на период с 31 марта по 2 апреля.

Таким образом, около 600 россиян не вылетели 31 марта из Таиланда. По словам пассажиров, утром улетел только один рейс, следующие были уже отменены. Представитель авиакомпании в аэропорту Бангкока посоветовал пассажирам сдать или обменять билеты на более поздний срок,  приблизительно на начало мая.

Россия с 31 марта сократила число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран. Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров.

Росавиация позднее уточнила, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт Шереметьево в количестве не более 500 человек в сутки, в других городах РФ - не более 200 человек в сутки. 

Гражданам, которые не имеют возможности вернуться в Россию, по поручению Мишустина, будут оказаны меры материальной поддержки. 

Сейчас в мире COVID-19 заражены 700 тысяч человек. В России коронавирус подтвержден у 2337 пациентов. Инфекция выявлена в 73 регионах нашей страны.

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