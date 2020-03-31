Народный артист РСФСР Лев Лещенко сдал повторный тест на коронавирус. Об этом сообщил его директор Андрей Гайдель.

В своем Instagram он написал, что состояние певца до сих пор под вопросом. При этом у его жены Ирины Лещенко результат отрицательный.

Двадцать четвертого марта Лещенко госпитализировали с подозрением на пневмонию в инфекционную больницу в Коммунарке. Тест на COVID-19 показал положительный результат. Из-за серьезных проблем с дыханием врачи перевели артиста в реанимацию.

Сейчас певец чувствует себя лучше и находится в обычной палате. Однако о выписке речи пока не идет.

Заражение Лещенко коронавирусом вызвало небывалый ажиотаж. СМИ писали, что за неделю до госпитализации артист был на празднике сестры продюсера Игоря Крутого, на котором собралось множество гостей, в том числе звезд. На мероприятие Лещенко пришел после гастролей по США – обязательный двухнедельный карантин он отбывать не стал.